Çorum FK’da Kaptan Ferhat Yazgan İstanbulspor maçı ile 100’ler kulübüne girdi.

2022-23 sezonunda Iğdır FK’dan kiralık olarak Çorum FK’ya transfer olan ve ardından sonraki sezonda bonservisi ile Çorum FK’ya geçen Ferhat Yazgan, üç sezonda Çorum fK formasını 100 kez giyen isimler arasına katıldı.

Trabzonspor, 1461Trabzon, Sakaryaspor, Manisa FK, İstanbulspor kulüplerinde forma giyen Ferhat Yazgan bu sezonlarda toplam 14 gol attı.

Tecrübeli isim bu gollerin 9’unu bu sezonda attı. Kısa sürede Çorum FK formasını yüz kez giymeyi başaran Ferhat Yazgan’ın sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor,