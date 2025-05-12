Bulgaristan’ta yapılan Uluslararası Badminton turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton kulübü sporcuları iki bronz madalya kazandı.

7-10 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’tın Svilengrad şehrinde yapılan Bulgarian U 15 International 2025 Badminton turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton kulübü sporcuları Haşim Kağan Töremiş ve Furkan Alnıdelik çift erkekler kategorisinde mücadele ettikleri milli takımda üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Osmancık Barış Boyar Badminton Kulübü Başkanı Barış Boyar başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti ve kendilerine her zaman destek veren ve sahip çıkan Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirkıran, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfet Ceylan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.