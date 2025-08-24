Alacaya bağlı Karaçal köyü ile Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Bakır Boğazı mevkisinde çıkan orman yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangına Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Baydiğin itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Alevlerin yayılmasını önlemek için yoğun bir çalışma yürütülürken, bölgeye Alaca ve Yozgat Jandarma ekipleri ile sevk edildi.

Yangında yaklaşık 500 dönümlük ormanlık ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ekipler, vatandaşları sıcak ve rüzgarlı havalarda ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı. Bu tür yangınların önlenmesi için herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.