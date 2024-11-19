Trendyol 1.Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Kulübü, Solwie Energy ile sezon sonuna kadar isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

İmza törenine Fatih Karagümrük Başkan Süleyman Hurma, Solwie Energy CEO’su Samet Koç, Karagümrük teknik heyeti, sporcuları ve davetliler katıldı.

Karagümrük teknik heyetinden teknik direktör David Sassarini katılırken; futbolculardan ise Wesley, Çağtay Kurukalıp, Camacho, Tresor Doh, Atakan Çankaya ve Nikola Dovedan katıldı.

Son dönemlerde yaşanan ekonomik zorluklardan dolayı sponsor bulmanın zor olduğunu ifade eden Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, “Ülkemizin ekonomik darboğazda geçtiği bir dönemde kulüplere sponsor olmak gerçekten kolay bir şey değil. Umut ediyorum ve diliyorum ki, Türk sporunun ve sanatın en önemli ihtiyaçlarından birisi sponsorluk. Umarım diğer firmalarımız da buna katılır. Onların desteklemediği sanat ve sporun uluslararası seviyede yarışması mümkün değil. Sanat ve sporun iyi olmadığı toplumun da medeni seviyeye çıkması mümkün değil. Devletimizden de bir ricamız var, sponsorluk yasasının mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Dünyadaki diğer örnekleriyle eşit seviyeye gelmesi gerekir ki, biz de dünyadaki rakiplerimizle yarışabilelim” dedi.

Bu sene şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyleyen Hurma, “Geçen sezon bizim için travmayla bitti. Avrupa Kupalarına başlasın diye kurduğumuz takım, bana göre Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en güçlü takım olarak gördüğümüz takım küme düşünce bunu atlatmak zor oldu. Sözleşmeler sebebiyle elimizde sadece 3 genç oyuncu kalmıştı. Bir an önce harekete geçip kadroyu kurduk. Şu anda uluslararası arenada takip edilen bir kulübüz. Benim şampiyonluktan hiçbir kuşkum yok. Bunu yapacak irade bizde var, taraftarımızda var, semtimizde var. Günün sonunda ilahi adalet de var ve bu da tecelli edecektir. Buna yürekten inanıyorum. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak çok da zor değil, koşulları Stadı yapması gerekenler bunu arzu etsinler” diye konuştu.

Solwie Energy CEO'su Samet Koç ise ‘Sponsorluk sadece bu yılla sınırlı olmayacak. Fatih Karagümrük'e güveniyoruz. Tekrar Süper Lig'de göreceğimize eminim. Önümüzdeki dönemde de elimizden geldiğince şirketimizin imkanları dahilinde devam edeceğiz. Fatih Karagümrük'e destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah yeni bir stat yapılır da ismini biz veririz, çok da mutlu oluruz.”