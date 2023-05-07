MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz Cuma günü Çorum’da düzenlediği mitingi değerlendirdi.

‘Çorumlular’ın liderimize olan güveni ve sadakati takdire şayan ve gözler önündedir.” diyen Agah Karapıçak, şu açıklamayı yaptı:

“Saygıdeğer Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin ‘14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende’ mitingini ilimizde yapacaklarının bildirildiği tarihten itibaren, başta şahsım olmak üzere teşkilatımızın her kademesi, partimize gönül vermiş ülküdaşlarımız ve aziz hemşehrilerimiz ile geleceği günün heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşadık.

Uzun bir aradan sonra ilimizde gerçekleştirilen mitingimiz teşkilatlarımız başta olmak üzere aziz hemşehrilerimiz ve bizlere vuslatı yaşattı. Hasretlerinin içerisinde duydukları saygı ve sevgiyi harmanlayarak Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye sunan ve meydanı coşkuyla dolduran herkese can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Hemşehrilerimizin liderimize olan güveni ve sadakati takdire şayan ve gözler önündedir. 14 Mayıs’ta ‘Aziz Milletim Sıra Sende’ temalı açık hava toplantısını Çorum'da yapma kararı alarak ilimizi şereflendiren, her Türk için yaşayan en büyük Türk olduğuna inandığımız, namusumuz, şerefimiz, onurumuz, gururumuz, bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, ilimize teşrif eden Genel Merkez Divan Üyelerimize, MYK-MDK üyelerimize, il başkanlarımıza, Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Ahmet Yiğit Yıldırım ile Çorum Ülkü Ocakları Başkanı ve yiğit genç bozkurtlara, mitingimizin gerçekleşmesinde, organizasyonunda ve hazırlık aşamasında büyük gayret ve fedakârlık gösteren İl Yönetim Kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerine, il- ilçe ve KAÇEP Yönetim Kurulu üyelerimize, belediye başkanlarımıza, Ar-Ge ve Tanıtım Medya Birimimize, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerimize, Türkiye Kamu-Sen şube başkanlarımıza, bağlı ve yan kuruluş başkanlarımıza, düzenleme komitemize, gece yarılarına kadar miting meydanının düzenlenmesi için çalışan ülküdaşlarımıza, isimlerini tek tek sayamadığım bu güzel ve coşkulu günü bizlere yaşatan yol ve dava arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Hiç bir olayın olmadığı, herkesin güvenli bir şekilde Abide Meydanı’na gelip gittiği, mitingimizin huzur ve güvenlik içinde başlayıp ve bitmesi için yoğun ve titiz çalışma yapan güvenlik güçlerimize ve gece gündüz bizleri takip eden basınımızın güzide temsilcilerine minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

ÇORUM İÇİN GELECEK MİLLİYETÇİ HAREKET

İnşallah bu heyecan, bu coşku, bu katılım 14 Mayıs 2023’te sandığa yansıyarak Çorum'un Cumhur İttifakına; Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle Milliyetçi Hareket’i TBMM’de temsil edecek olan birbirinden değerli milletvekili adaylarımıza destek olarak tarih yazacağına inanıyorum.

Çorum’da bu dönem zümrüdüanka gibi parlayan Milliyetçi Hareket Partisi tarih yazacak. Her zaman söylediğimiz gibi "Gelecek Milliyetçi Hareket" ile şekillenecek ve Çorum için gelecek Milliyetçi Hareket.” (Haber Merkezi)