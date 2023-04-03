FATİH AKBAŞ

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istediklerini söyledi.

Türk kadınına belediyelerde seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 93. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Kamile Anar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük devrimi; egemenlik hakkını saraydan alarak halka vermesidir. Bu büyük devrim, kadınların eşit yurttaşlık statüsü kazanmasıyla taçlandı” dedi.

Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde, Belediye Kanunu’nun kabulüyle başladığını ifade eden Anar, “Ardından 1933 yılında köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 1934 yılında da TBMM’de seçme ve seçilme hakkı ile Cumhuriyet bir kadın devrimi olarak tarihe geçti. Bir kez daha Büyük Atatürk’ü saygıyla ve minnetle anıyoruz. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı, 3 Nisan 1930’da, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden seçilen Sadiye Hanım’dır. Aradan geçen 93 yılda 19 yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerin sonucunda sadece 156 kadın belediye başkanı seçilirken erkeklerde bu sayı 32 bindir. Bu tablo kadınların başarısızlığı, yetersizliği ya da isteksizliğinden kaynaklanmıyor. “Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyen zihniyetten kaynaklanıyor. Bugüne kadar kadın belediye başkanı oranı en fazla yüzde 3’e çıkabildi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla yüzde 3 olabildi” şeklinde belirtti.

Kadınların yeni haklar kazanmak bir yana mevcut hakların gasp edilmemesi için mücadele eder hale geldiklerini ifade eden Anar, “Ancak Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmekte kararlıyız. Bizler karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istiyoruz. Ancak biyolojik olarak kadın olmanın, kadınları temsil etmek için yeterli olmadığını çok net biliyoruz” diye kaydetti.