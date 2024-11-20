Uluslararası İnternational Dardanelles Cup Karate Turnuvasında Çorum Belediyespor kulübü sporcuları iki altın üç gümüş yedi bronz madalya kazandılar.

15-17 Kasım tarihlerinde Çanakkale’de yapılan Uluslararası Dardanelles Cup Karate Turnuvasında 15 ülkeden 1004 sporcu mücadele etti.

Çorum Belediyespor karate takımından 8-9 Yaş Kumite’de 30 kiloda Ebrar Su Özdemir, 12-13 yaş Kumite 55 kiloda Kayra Nejan Demirci sıkletlerinde tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldular.

Ümit erkekler Kumite 52 kiloda Yiğit Gözübüyük, +70 kiloda Kayra Yağlı, Büyük Erkekler Kata’da Müslüm Yazıcı finalde kaybederek sıkletlerinde ikinci olarak gümüş madalya kazandılar.

8-9 Yaş Kumite 25 kiloda Ela Taştan, +40 kiloda Sümeyye Karaman, 40 kiloda Begüm Akpınar, 10-11 Yaş Kumite’de 36 kiloda Hatice Sena Çolak, 12-13 Yaş Kumite’de 38 kiloda Beyza Nur Doğan, ümit erkekler kumitede 52 kiloda Yağız Gözübüyük ve genç erkekler kumite +76 kiloda Kayra Yağlı bronz madalya kazanan sporcular oldular.

Çorum Belediyespor’un milli karatecisi Kayra Yağlı turnuvada ümitler ve gençler kategorilerinde mücadele etti ve bir gümüş bir bronz madalya kazanarak turnuvada iki madalya kazanan tek sporcu oldu.