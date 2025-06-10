Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında madalya kazanan sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret ettiler.

30 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında Karadağ’ın Bar şehrinde yapılan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında milli akımda forma giyen 40 kilo bayanlarda Begüm Akpunar altın 50 kilo erkeklerde Buğra Öztader ise bronz madalya kazanmıştı.

İki milli sporcu Karate İl Temsilcisi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Samet Süre ile Çorum Belediyespor Karate Antrenörü Sevgi Türe Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Samet Türe ve sporcular katıldıkları şampiyona hakkında bilgiler verdi ve destekleri için teşekkür ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise Karate branşında elde edilen başarıların çok mutluluk verici olduğunu belirterek emek veren antrenörleri ve sporcuları tebrik etti. Demirkıran bu başarıların artarak devam etmesi içinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklerinin devam edeceğini söyledi.