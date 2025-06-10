Çocuklar Balkan Badminton Şampiyonasında derece yapan Karatecilere sporculara arkadaşları ve aileleri tarafından coşkulu karşılama.

Karadağ’da yapılan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası’nda milli takımda mücadele eden Çorum Belediyespor kulübünden 40 kilo bayanlarda Begüm Akpunar altın 50 kilo erkeklerde Buğra Özeker ise bronz madalya kazanmıştı.

Şampiyona sonrası Çorum’a dönen milli takım antrenörü Samet Türe ve madalya kazanan sporcular Çorum Belediyesi Karate Salonu önünde sporcu arkadaşları ve aileleri tarafından coşku ile karşılandı. Konfeti ve alkışlarla karşılanan şampiyon sporcular daha sonra salonda düzenlenen gösteri ile Balkan Şampiyonasında madalya kazanan sporcu arkadaşlarının sevinçlerine ortak oldular.

Karşılama töreninde konuşan Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Çorum’un karate branşında her geçen gün daha da ileriye gittiğini belirterek, alınan bu derecelerin disiplinli çalışmanın, azmin ve doğru yönlendirmenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Türe, altyapıdan yetişen sporcuların eşinin, Sevgi Güler Türe’nin desteğiyle keşfedildiğini ve bu başarılara katkı sağladığını ifade etti. Çorum Belediyesi’nin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayan Samet Türe, özellikle Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. “Bu başarılar kolay kazanılmıyor. Bunlar Çorum adına tarihi başarılar. Daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz,” dedi.