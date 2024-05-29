Bursa’da yapılan Emir Buğra Gencan Karate Liginde Çorum Belediyespor’dan Kerem Tuğra Yağlı altın, Yağız Gözübüyük ise gümüş madalya kazandı.

Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 40 şehirden toplam 900 sporcunun katılacağı Emir Buğra Gencan Bursa Karate Ligi heyecanı Yıldırım'da yapıldı.

Dört ayaklı ligin ilk ayağı Bursa’da yapıldı. ikinci ayak 23 Haziran’da üçüncü ayak 21 Temmuz’da final etabı ise 28 Ağustos’ta yine Bursa’da yapılacak.

Pazar günü yapılan müsabakalarda Çorum Belediyespor’dan Kerem Tuğra Yağlı gençler +76 kiloda tüm rakiplerini yenerek sıkletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Ümitler 52 kiloda ise Yağız Gözübüyük final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

Karate İl Temsilcisi ve Antrenörü Samet Türe yakın zamanda trafik kazasında hayatını kaybeden milli sporcu Buğra Gencan adına düzenlenen ligin onun adını yaşatmak için yapıldığını belirterek sporcuların elde ettiği dereceler ile kendilerini mutlu ettiğini söyledi.