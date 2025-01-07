Çorum Belediyespor’un milli sporcusu Kayra Yağlı Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerinde büyük avantaj yakaladı.

Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalar ile sona eren Türkiye Ümit, Genç ve U 21 Karate Şampiyonasında +70 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Kayra Yağlı zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçını da kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonasının ardından ise aynı salonda bu kez Avrupa Şampiyonası milli takım seçmeleri başladı.

Bu seçmelere kilolarında ilk dört sırayı alan sporcular ile alt seçmelerden gelen beş isim mücadele ediyor. Çorum Belediyespor’dan Kayra Yağlı +70 kiloda Yiğit Gözübüyük ümitler 52 kiloda, Gençler +76 kiloda beşinci olan Kerem Tuğra Yağlı Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli tüakımı belirlemek için yapılan seçmelerde mücadele edecek.

Karate İl Temsilcisi ve Çorum Belediyespor Antrenörü Samet Türe alt yapıda başlattıkları plan ve programlı çalışma sonucunda milli takım düzeyinde sporcular çıkardıklarını belirterek ‘Geçtiğimiz yıllarda da milli takım seçmelerinde ikinci olarak Avrupa Şampiyonası vizesi alamadık.

Bu yıl ise Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri başarıların ardından Avrupa Şampiyonasına sporcu göndermek için büyük bir mücadele vereceğiz. Sporcularıma inancım tam bunu başaracaklardır’ dedi.