Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası milli takımda mücadele edecek Çorumlu sporculara Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu hediye verdi.

11-12 Ekim tarihlerinde Alanya’da yapılan Biathle–Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine ilimizden 23 sporcu ile katıldı. Bu şampiyonada kürsüye çıkan Çorum Eforspor kulübünden U 9 kategorisinde Asya Esma Çeken ve U 11’de Mirat Demiral ve Rüzgar Arif Bahçacı ile U 15 kategorisinde Çorum Gençlikspor’dan Eylül Kazancı 5-9 Kasım’da ülkemizde yapılacak Avrupa Şampiyonası milli takımda mücadele etmeye hak kazanmışlardı.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli sporcuların antrenmanını ziyaret etti ve onlara Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi ve anlamlı hediyeler verdi.

Velidedeoğlu ülkemizde gelişmekte olan bu branşta milli takıma sporcu göndermenin çok önemli olduğunu belirterek antrenör ve sporcuları tebrik etti.

Antrenör Osman Pehlivan ise yeni çalışmaya başladıkları branşta milli takıma sporcu göndermeyi başarmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek kendilerine her türlü desteği veren İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’ne teşekkür etti.