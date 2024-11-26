Hafta sonu yağan yoğun kar yağışı futbol sahalarında da hakemler ve futbolculara hayli zor anlar yaşattı.

BAL’da Mimar Sinanspor ile Çilimli Belediyespor maçının oynanması için Belediye ekipleri yoğun mesai yaptı.

Saha içindeki karlar çizgi dışına kürendi ve maçlar oynandı. Saha kenarına kürenen karlar özellikle yedek kulübesindeki futbolculara ve teknik heyete zor anlar yaşadı.

Bir yandan soğuktan korunmak diğer yandan ise maçı izlemek isteyen yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcular büyük zorluklar yaşadı.