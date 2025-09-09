Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.
Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Kura çekiminde TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti.
Mecnun Otyakmaz: "Seyir zevki yüksek ve yeni başarı hikayeleri istiyoruz"
Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını yapan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Futbolumuzun lokomotifi Süper Ligi'mizle neredeyse yaşıt Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur kura çekiminde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. 2025-2026 Sezonu 2. Eleme Turu Kura Çekimi, futbolumuza ve tüm kulüplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu ay başlayan ve Mayıs ayına kadar devam edecek bu güzel oyunun 2. tur heyecanına ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğumuzun, seyir zevki yüksek maçlarla ve yeni başarı hikâyeleriyle katlanmasını diliyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu maçları; 16-17-18 Eylül tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 3. tura yükselmeye hak kazanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler şöyle:
Silivrispor - Beyoğlu Yeni Çarşı FK
Düzcespor - Pendikspor
Karadeniz Ereğli Belediyespor - Bursaspor
Çorluspor 1947 - Ayvalıkgücü Belediyespor
Galata SK - Beykoz Anadoluspor
Ankara Demirspor - Zonguldakspor FK
Beykoz İshaklı Spor - Karacabey Belediyespor
Karabük İY - Gebzespor
Balıkesirspor - Yalova FK 77
Küçükçekmece Sinop Spor - İnegölspor
Kastamonuspor - Fatsa Belediyespor
Sivasspor - Şiran Yıldız SK
Orduspor 1967 - Sebat Gençlikspor
Amasyaspor FK - 1461 Trabzon FK
Giresunspor - 52 Orduspor FK
24 Erzincanspor - 1926 Bulancakspor
Erbaaspor - Pazarspor
Karaköprü Belediyespor - Bitlis 196 SK
Muş Spor Kulübü - Mazıdağı Fosfatspor
Elazığspor - 12 Bingölspor
Ağrı 1970 SK - Batman Petrolspor
Dersimspor - Şanlıurfaspor
Niğde Belediyesi Spor - 68 Aksaray Belediye Spor
Kahta 02 Spor - Adana Demirspor
Hatayspor - Erciyes 38 Futbol SK
Silifke Belediye Spor - Kahramanmaraş İstiklal Spor
Malatya Yeşilyurt SK - Adana 01 Futbol SK
Kahramanmaraş Spor - Karaman FK
Tire 2021 FK - Bodrum FK
Karşıyaka - Bursa Yıldırım SK
Kütahyaspor Futbol SK - Altınordu
Bornova 1877 - Aliağa Futbol
Eskişehirspor - Muğlaspor
Somaspor - Çankaya SK
Kestel Çilek SK - Fethiyespor
Kırıkkale FK - Manisa FK
İzmir Çoruhlu FK - Isparta 32 SK
Kepezspor - Denizli İY
Menemen FK - Eskişehir Anadolu Spor