Arca Çorum FK ligin üçüncü hafta maçında bu akşam sahasında Sarıyer ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım ligde ikinci maçlar sonunda oturduğu liderlik koltuğunu bugün evinde kazanarak devam ettirmek amacında.

Sezona iddialı bir kadro ile giren Çorum FK ilk hafta evinde Amedspor önünde aldığı galibiyetin ardından ikinci haftada ise Adana Demirspor deplasmanında farklı kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Bu iki maçta alınan galibiyetin verdiği moralle kırmızı siyahlı takım bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını tam kadro ile tamamladı.

Çorum FK’da sakatlığı tam olarak geçmeyen kaleci Sehiç ile bu hafta başında takıma katılan Geraldo’nun bu akşamda forma giymesi zor görülüyor.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın Sarıyer karşısına ilk iki naftada kazanan takım 11'i ile başlaması beklenirken bir tek Kenan ile Pedrinho arasında bir karar vereceği öğrenildi.

Sezona sıkıntılı başlayan ardından oluşan yeni yönetimle birlikte transferde harekete geçen mavi beyazlılar yaptıkları transferlerle ligin iddialı takımları arasına girdi. İlk iki maçında Iğdır’dan puansız dönen mavi beyazlılar ikinci haftada ise sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Takımı geç kurmanın sıkıntılarını yaşayan mavi beyazlılar son olarakta bu ligin tecrübeli isimlerinden Regatin’i önceki gün kadrosuna kattı.