HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Çok hızlı bir ivme yakalayarak Çorum’a şampiyonluk getiren Çorum FK, kendi benimsediği ‘sembol hareketi’ koruma altına alındı.

Çorum Futbol Kulübü kurumsal kimlik çalışmalarını geliştirmek ve marka değerini arttırmak adına yaptığı çalışmalardan biri olan, kulübe ve Çorum halkına özgün bir sembol hareketi kazandırmak amacıyla daha önce yapılmamış bir hareket kombinasyon çalışması yaptı.

ÇORUM FK’NIN KARTAL PENÇESİ KORUMA ALTINDA

Kulübün çok uzun zamandır sembol iconu olan kartaldan yola çıkıp, Çorum halkının ve Çorum FK’nın her zaman istediği en büyük başarılar ve her zaman en tepede olma isteğini anlatan zirve temasını anlatan sembol hareket oluşturuldu ve patent çalışmaları yapıldı. Daha önce tescillenmemiş olan, “Kartal zirveyi hedefler” sloganıyla markalandı ve patent işlemleri yapıldı.

Çorum FK’nın yeni sembol hareketi, Bir el kartal pençesi, diğer el zirveyi işaret ederek hareket kombinasyonu içeren ve anlamı için başvuru yapıldı.

İLK KEZ KAPTAN MURAT YILDIRIM YAPMIŞTI

Arnavutköy kupa törenine zirve işaretiyle çıkan kaptan Murat yıldırım ve bütün takım galibiyet pozunda sembol hareketi ilk defa yaptı. Kulübün başlattığı akım büyüyerek devam ederken Çorumlu taraftarlarda maçlarda bu sembolü sürekli kullanmaya başlamıştı.

Kulüp ve Kaptan Murat Yıldırım sosyal medya hesaplarından akıma çağrı yaptı. Çorumdan ve birçok ilden 7 den 70’e Çorum sevdalıları sembol hareketi çok sevdi ve paylaşımlara başladı.

OĞUZHAN YALÇIN: HEDEF AVRUPA

Başkan Oğuzhan Yalçın canlı yayında patent ve tescil çalışmalarının bittiğini artık Çorum’un ve Çorum FK’nın kendine özgün koruma altında bir sembol olduğunu duyurdu.

Kulüpten alınan bilgiye göre ‘Kulübümüzün yurtiçi sınai mülkiyet hakları ile ilgili tüm müracaatları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılmış olup, devamında da Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO ) müracaatları yapılmak üzere çalışmalar başladı’ belirtildi.

Marka değerimizi arttırmak ve birçok kulüp ve firmanın hem saha içi hem de saha dışı çalışmalarını örnek alarak takip edeceği birçok proje olduğunu açıklayan başkan Yalçın farklı alanlarla projeleri sırayla hayata geçireceğini açıkladı.

NUSRET BİLE YAPAMADI

Ünlü Et Restoran Zinciri Sahibi Nusret Gökçek daha önce bütün dünyayı kasıp kavuran meşhur sembol hareketi Salt Bea (Tuz Dökme) hareketi için “Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakkı Ofisi'ne yaptığı başvuru “Ayırt edici bir özelliği yok” denilerek reddedilmişti. Ancak Çorum FK’nın kendine özgü kombinasyonu dünyada tescillenebiliyor.