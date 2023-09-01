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Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yeni av sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

2023-2024 su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı açılış programı ile başladı. 15 Nisan’da gırgır ve trol yöntemiyle yapılan balık avcılığına ara verilmişti.

1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz de av yasağı sona ererken Akdeniz de yasak 16 Eylül’de kalkıyor.

Verilen 4 buçuk aylık aranın ardından Poyrazköy’de düzenlenen su ürünleri av sezonu açılış programı sonrası denize açılan balıkçılar ağlarını denize bıraktı.

Hacı Ali Reis isimli balıkçı teknesi de ilk avını Marmara denizinde gerçekleştirdi. ‘Vira Bismillah’ denilerek denize bırakılan ağlar, gemi tayfasının ‘Haydi Hop’ sesleri eşliğinde çekildi.

Denizden dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali’ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı.

Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı halde yoğunluk oluşturdu.

KASASI 2 BİN 500 LİRA

Balıkçılar ilk avda daha çok İstavrit ve Hamsi’nin yakalandığını söylerken havaların soğumasıyla diğer balıklarında çoğalacağını söyledi. Hamsinin kasası ise 2 bin 500 liradan alıcı buldu.