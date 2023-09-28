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Kırıkkale'de yaşlı adamın 110 bin lirasını kapkaç yöntemiyle çalan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde meydana gelen kapkaç olayı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, M.Y. isimli şahsın Zafer Caddesi'nde bir süre takibe aldığı Nevzat Aydın'ın (75) aldığı evin parasını tamamlamak için bankadan çektiği 110 bin lirayı çalarak kayıplara karıştığı yer alıyor. 75 yaşındaki Aydın, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Y

apılan kapkaç ihbarı üzere harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis, kapkaçı gerçekleştiren şüphelinin bir otomobille kaçtığını tespit etti.



Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından yapılan incelemede, şüpheli M.Y.'nin bulunduğu aracın Çorum istikametine gittiği belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde hareket eden Kırıkkale polisi, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi il sınırında yakaladı.

GBT (genel bilgi toplama) sorgusunda "hırsızlık" suçundan 6 kaydının bulunduğu şüpheli şahıs M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne davet edilen Nevzat Aydın'ın 110 bin lirası tutanak karşılığında teslim edildi.