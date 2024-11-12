Badminton Federasyonu tarafından hafta sonunda Osmancık’ta yapılan Badminton Süper Lig 7. etap müsabakalarına katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

Badminton Federasyonu As Başkanları Zafer Şahin ve Şaban Kırcalı trafından organizeye verdikleri katkılardan dolayı Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkan vekili Beki Atağ, Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Küdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık İlce Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, İlçe Jandarma Komutan vekili Mücahit Kol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Sağlık Müdürü Neziha Gökkaya, Belediye Meclis Üyesi Fatih Eren, Federasyon Teknik Kurul Başkanı ve Müsabaka Teknik Direktörü Barış Boyar, Osmancık Belediyespor Başkanı Emrah Tüysüz, Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aksungur, İlçe Badminton brarşının gelişimine katkılarından dolayı Hüseyin Cebeci’ye teşekkür plaketi verildi.