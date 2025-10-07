Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
Muhabir: Anadolu Ajansı