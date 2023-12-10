AK Parti Çorum Milletvekili ve AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya, AK Parti’de belediye başkan adaylarını belirleyecek aday belirleme alt komisyonunda yer alıyor.
AK Parti Çorum Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Batman Diyarbakır, Kilis, Siirt ve Şırnak, illerinden oluşan Güneydoğu aday belirleme komisyonunda görev verildi.
7 Aralık tarihinde Oğuzhan Kaya’nın da içlerinde yer aldığı, Seçim İşleri Teşkilat ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılarından oluşan alt komisyon AK Parti Genel Merkezinde çalışmalara başladı.
Alt komisyon çalışmalarını tamamlayıp Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyona raporları sunacaklar. Aday belirleme sürecinde, son kararı üst komisyon verecek. (Haber Merkezi)