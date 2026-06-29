Gazetemizin daha önce meydana gelen trafik kazalarının ardından 'Bu kavşağa düzenleme şart' başlığıyla gündeme taşıdığı Çorum-Osmancık-İstanbul Karayolu Kavşağı için beklenen adım atılıyor.

Vatandaşların uzun süredir, "önlem alınsın" çağrısında bulunduğu kavşakta önceki gün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan ölümlü kazanın ardından konu, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na iletildi.

Milletvekili Kaya'nın gazetemize aktardığı bilgiye göre, Bakan Uraloğlu kavşakta trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sinyalizasyon sistemi kurulacağını belirtti.

Ayrıca Osmancık ve İskilip yolu istikametlerinden kavşağa gelen bölümlerde flanşör çalışması yapılacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu'nun, söz konusu çalışmaların yapılması için Karayolları Bölge Müdürü ile Karayolları Genel Müdürü'ne gerekli talimatları verdiği de Milletvekili Kaya tarafından açıklandı.