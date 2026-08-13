Yeni Yol Mahallesi Gazi 8. Sokak’ta, LC Waikiki arka çıkışı karşısında hizmete giren Vera Pelle, eşarp, şal, çanta, cüzdan ve eşarp şampuanı çeşitleriyle müşterilerini ağırlamaya başladı.

Ayhan Tokat’ın sahibi olduğu Vera Pelle’de, ürünlerin tamamının 1. kalite olduğu belirtilirken, mağaza aynı zamanda La Boutique Eşarp bayisi olarak hizmet veriyor.

GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Mağazada müslin şal, happy şal, pamuk şal, ipek şal, La Boutique özel serileri ve penye şal başta olmak üzere farklı model ve renklerde şal çeşitleri bulunuyor.

Eşarp, çanta ve cüzdan seçenekleriyle de müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunan Vera Pelle, açılışa özel indirim kampanyası da başlattı.

AÇILIŞA ÖZEL TÜM ÜRÜNLERDE İNDİRİM

Açılışa özel olarak tüm ürünlerde indirim uyguladıklarını belirten işletme sahibi Ayhan Tokat, kaliteli ürünleri müşterilerle buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Tokat, “Ürünlerimizin tamamı 1. kalite. Eşarp ve şal çeşitlerimizin yanı sıra çanta, cüzdan ve diğer ürünlerimizle müşterilerimize farklı seçenekler sunuyoruz. Açılışımıza özel tüm ürünlerde indirimlerimiz var. Herkesi mağazamıza bekliyoruz.” dedi.