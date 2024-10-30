AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bölgesel Amatör liginde Kastamonu Taş Köprü deplasmanından dönen Gençlik Mimarsinanspor’a yemek ikramında bulundu.

Osmancık ilçesinde bulunan bir restoranta verilen yemek programına Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar, spor kulübü yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Katılımcılar, yorucu bir deplasmanın ardından kendilerini düşünerek, yemek jesti yapan Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür ettiler.

Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş ve Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Arif Çınar ise amatör spora yapılan her yatırımın ülkenin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunun altını çizerek, “Onlar bizim geleceğimiz gençlerimizi yetiştiren yerler. Profesyonel olan sporcularımızı onlar yetiştiriyor. Bizimde muhtarlık olarak görevimiz onlara yardımcı olup sorunlarını çözmek. Onlara verdiğimiz her bir emek bu ülkenin geleceğine sunduğumuz bir katkı. Sporu gençlerimiz üzerinde doğru kullanırsak bu ülkenin geleceğine çok ciddi yatırım yapmış oluruz” diyerek, desteklerinden dolayı Milletvekili Kaya’ya teşekkür ettiler.