Konya'nın Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaş Caddesi üzerinde müstakil bir evin bahçesinden ceset çıktı. Kadın olduğu öğrenilen cesedin bulunmasıyla emniyete haber verildi.

Ç.E. isimli kadının cesedini toprağa gömülü vaziyette buldu. Kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkartılarak, Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili yabancı uyruklu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri devam eden zanlıların cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.