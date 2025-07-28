Çorum’da kayıp olarak aranan 25 yaşındaki genç kız güvenlik güçleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı Sultan Karakurt'a dün akşam saatlerinden beri ulaşılamıyordu. Genç kızın ailesi güvenlik birimlerine başvuru yaparak kızlarının bulunmasını istedi.

Jandarma, Emniyet ve AFAD ekipleri, Sultan Karakurt’un bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu genç kız Çorum’da bulundu.

Karakurt ailesi Jandarma, Emniyet ve AFAD ekiplerine ve kendilerine yardımcı olan tüm yurttaşlara teşekkür etti.