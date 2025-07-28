Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yapılan “Genç Sesler Medeniyet Ezgileri” yarışmasında Türkiye birincisi olan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Vali Ali Çalgan’ı ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın katıldığı ziyarette Vali Ali Çalgan, yarışmada birinci olan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri bu anlamlı başarılarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Milli Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Müslüman Topluluklar Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ortaklığında düzenlenen ve 13 farklı ilden 535 öğrencinin katılımıyla yapılan 'Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması’nda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye 1.'si olmuştu.