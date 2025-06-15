Çorum'da kendisinden haber alınamayan vatandaşı bulmak için ekipler çalışma başlatıldı.

69 yaşındaki Hüseyin Topal, 14 Haziran Cumartesi günü Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 27. Sokak Alpaslan Apt. No:6/3 adresindeki evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Ailesi eve dönmeyen Topal'ın bulunması için Emniyet’e kayıp başvurusunda bulundu.

En son dün saat 15.30'da Eşref Hoca Caddesi Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu önünde görülen kayıp şahsın üzerinde başında beyaz şapka, gözünde siyah güneş gözlüğü, lacivert kazak ve kahverengi pantolon olduğu belirtildi.

Kayıp adamı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi veya 0 532 501 76 11 numaralı telefona bildirmeleri istendi.