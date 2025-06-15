Arca Çorum FK’de üç sezondur antrenörlük görevini başarıyla sürdüren Can Güçer, Eyüpspor ile anlaşan teknik direktör Selçuk Şahin’in teknik ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görev süresi boyunca ortaya koyduğu çalışkanlık, profesyonellik, ve takıma kazandırdığı aidiyet duygusuyla büyük takdir toplayan Güçer, özellikle şampiyonluk yolculuğumuzda gösterdiği özveri ve teknik katkılarla camiamızda derin bir iz bıraktı. Kulüp kültürünü benimseyen tutumu ve örnek duruşuyla hem saha içinde hem saha dışında önemli bir rol üstlendi.

Can Güçer’e kulübümüze kattığı tüm değerli katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Can Güçer.”