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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette İl Müdürü Ömer Tök, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a geçtiğimiz haftalarda Çorum’da bir dizi ziyaret ve programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Vedat Işıkhan’ın çeşitli sektörlerde faaliyetlerde bulunan iş insanları ile yaptığı toplantı ve ziyaretler nedeniyle gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, SGK tarafından prim borçlarının yapılandırılması, kayıt dışı istihdam, sigorta prim teşviklerinden yararlanma şartları ve asgari ücret desteği gibi konularda bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr.Vedat Işıkhan’ın Çorum ziyaretinde ekonomi STK’ları ve iş dünyası mensuplarıyla yaptığı sektör buluşmasının verimli geçtiğini kaydeden TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, “Bakanımız ile ilimizi ekonomik ve ticari açıdan güçlendirmenin ve iş insanlarımızın sıkıntılarını gidermenin yolları üzerine istişarelerde bulunduk. Türkiye'nin kültürel mirasının taşıyıcılarından, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin ekonomisi, ihtiyaç ve talepleri çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar ile sosyal güvenlik ve iş kanununda yaşanan mevzuatsal sorunlar ve öneriler ile ilgili iş insanlarımızın istek ve taleplerini ilettik. Kendisine göstermiş oldukları yaklaşımları ve nezaketi için teşekkür ediyorum. Ayrıca TSO'nun konumu ve hedef kitlesi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile aynı kulvarda hizmet veren bir kuruluş olduğu için her iki kurum da kayıt dışı istihdamın yok edilmesi için çaba gösteriyor” dedi.

İş dünyası açısından haksız rekabetin oluşmaması adına kayıt dışı istihdama karşı mücadele verdiklerini ifade eden Başaranhıncal, “Sosyal Güvenlik Kurumu da kayıt dışı istihdama karşı yoğun bir şekilde mücadele vermektedir. İş dünyası olarak bizlerin bu noktadaki talebi, kayıt dışı ekonomiyle karşı mücadele verilirken cezacı değil, eğitici ve yönlendirici bir sistemin benimsenmesidir. Ayrıca prim borçlarının yapılandırılması, sigorta prim teşviklerinden yararlanma şartları, asgari ücret desteği gibi konularda bilgi paylaşımı için teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaranhıncal, “SGK son yıllarda hizmet çıtasını çok yukarılara çeken bir kurumumuz. Bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Bundan sonra da işbirliğimiz devam edecek. Bilgilendirmelerinden dolayı SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök’e teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.