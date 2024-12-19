Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, köy ziyaretlerine devam ediyor ve köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinliyor.

Kaymakam Mutlu Köksal, İl Genel Meclis Üyeleri Fehmi Vargeloğlu ve Salih Gardaş ile birlikte Gülderesi, Karakocalı, Aşağıfındıklı ve Oğlaközü köylerini ziyaret etti. Köksal, köylerin genel durumu hakkında muhtarlardan bilgiler aldı.

Köy sakinleriyle ve muhtarlarla bir süre sohbet eden Köksal, vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinleyerek imkanlar dahilinde sorunların giderilmesi adına İl Genel Meclisi Üyeleriyle birlikte gerekli kolaylığın sağlanacağını belirtti. Kaymakam Mutlu Köksal, ziyarette hazır bulunan İlçe Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çağ ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Özcan Günindi’ye taleplere ilişkin talimatlar verdi.