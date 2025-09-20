19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Mecitözü Öğretmenevi'nde düzenlenen anlamlı yemek programında, Kaymakam Fatma Gül Nayman gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Programa ilçe protokolü, kamu kurum temsilcileri ve davetliler de katıldı.

Vatan uğruna canını ve kanını ortaya koyan kahraman gazilere minnet duygularının iletildiği buluşmada, Kaymakam Nayman, masaları tek tek ziyaret ederek gazilerle yakından ilgilendi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda duygusal anlar da yaşandı.

Kaymakam Nayman konuşmasında, “Sizlerin fedakârlığı sayesinde bugün bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Gazilerimiz, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin yaşayan sembolleridir. Sizlere her zaman minnettarız,” ifadelerine yer verdi.