19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri Hürriyet Parkı içerisinde yer alan Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek dernek üyelerinin günlerini kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından “Gazi” ve “Mareşal” unvanlarının verilmesinin 104. Yıldönümü’nde gerçekleşen ziyarette Vali Çalgan ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri hazır bulundu.

Gaziler Günü kapsamında bu yıl etkinliklerin kapsamının genişletildiğini vurgulayarak özellikle Ulucami’den Atatürk Anıtı’na kadar düzenlenen “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü”ne gerek kamu ve sivil toplumun, gerekse vatandaşların gösterdiği ilginin gazilere verilen değeri ortaya koyduğunu anlatan Vali Çalgan, Dernek Başkanı Muharrem Gül ve üyelerinin günlerini tebrik etti.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anan ve hayatta olan gazilere de sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Vali Ali Çalgan, sağlanan birlik beraberliğin sürdürülmesi halinde geleceğin daha aydınlık ve müerref olacağını sözlerine ekledi.

Dernek Başkanı Gül de Vali Çalgan ve protokol üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.