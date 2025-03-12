Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve Belediye Başkanı Muhsin Dere, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdunda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Mutlu Köksal, gençlerin başarılı bir gelecek inşa etmeleri için gereken tüm desteği sağlamak adına kurumlar olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Köksal, programın düzenlemesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş ve KYK Yurt Müdürü Yasin Koçak’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Muhsin Dere’de, “Sungurlu KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar programında öğrenci kardeşlerimizle bir araya geldik, öğrencilerimizin sofrasına misafir olduk. Nazik davetleri için İlçe Spor Müdürümüz Sn. Mehmet Aktaş'a ve Yurt Müdürümüz Sn. Yasin Koçak'a teşekkürlerimi sunuyor, tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.