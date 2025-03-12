CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, inşaat skandalı ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Tahtasız, skandalın tüm detaylarının Çorum ve Türkiye kamuoyu ile paylaşılması, savcılık makamı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çağrıda bulundu.

Tahtasız; "Dün tutuklanan inşaat mühendisi M.Ö ile diğer 5 inşaat mühendisinin projesini çizdiği, eksik demir ve beton kullanılan tüm binalar bir an önce açıklanarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır." dedi