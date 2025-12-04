Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, ilçede faaliyet gösteren Polis Kontrol Noktası ve Jandarma Kontrol Noktasını ziyaret ederek güvenlik birimlerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Denetim kapsamında Kaymakam Tokur, yürütülen uygulamalar hakkında İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Amir Vekilinden kapsamlı bilgi aldı.

Ziyarette, trafik ve asayiş tedbirlerinin uygulanma süreçleri, yol güvenliği kontrollerinin işleyişi ve personelin görev koşulları değerlendirildi.

Kaymakam Tokur, vatandaş odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi ve ilçede güvenliğin en üst seviyede sürdürülmesi noktasında yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.