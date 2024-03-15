Çorum’un Alaca ilçesinde bağımlılık ve zararlı maddelere dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kaymakam ve belediye başkanı caddede broşür dağıttı.

İlçe Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Alaca Kaymakamı Hicabi Temür başkanlığında yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’nun yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda; uyuşturucu, alkol, tütün gibi madde bağımlılıkları ile kumar, teknoloji bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklarla mücadele konusunda ilçede bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirilirken, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirler, verilecek eğitimlerin planlanması üzerinde duruldu. Cumhuriyet meydanında yapılan toplantı sonrası vatandaşlara kaymakam Hicabi Temür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu tarafından broşür dağıtıldı.

Bağımlılık ve madde zararlılarının ülkemizin karşı karşıya bulunduğu en büyük tehditlerden biri olduğunu belirten kaymakam Temür ve başkan Şaltu, “Bu illet, bütün toplumu, ama özellikle gençleri hedef almaktadır. Bu sorunla mücadelede başarılı olabilmek için, öncelikle ne kadar ciddi bir mesele ile yüz yüze olduğumuzu kavramamız, bunu bütün kalbimizle hissetmemiz; sonra da hep birlikte bu illetle savaşmamız gerekmektedir. Toplumun tüm kesimlerini bu zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıktan uzak tutmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Polisimiz, jandarmamız ve devletimizin sorumlu birimleri her türlü mücadeleyi yapacak” ifadelerini kullandılar.