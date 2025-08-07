İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Doğangir köyünde yapımı devam den yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Çorum İl Özel İdaresi 2025 yılı yatırım programı kapsamında Doğangir köyünde yol asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Kaymakam Polat, beraberinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz ile birlikte Doğangir köyü yolunda yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Polat, yapılan yol çalışmasının ulaşım güvenliği ve konforunu artıracağını belirterek, yatırımın köy halkı için hayırlı olmasını temenni etti.