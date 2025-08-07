15 Ağustos’tan itibaren Türkiye genelinde pazarcıların POS cihazı bulundurması zorunlu olacak. Hem vatandaş hem de esnaf için alışverişi kolaylaştıracak düzenleme, nakit sıkıntısını ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Vatandaşın nakit alışveriş yapmak zorunda kaldığı sempt pazarlarında 15 Ağustos'tan itibaren POS dönemi başlıyor.

Nakit taşıma zorunluluğunu tarihe karıştıracak POS zorunluluğu hem pazarcı esnafının işinin hem de vatandaşın alışverişini kolaylaştıracak.

Kanal D'nin haberine göre; 15 Ağustos'tan itibaren semt pazarlarında "POS cihazı" zorunluluğu başlıyor.

Pazarcılara komisyon indirimi

Düzenleme ile pazar alışverişi daha hızlı ve güvenli hale gelirken, esnafın nakit sıkıntısı da bitecek. Ayrıca kartlı işlemlerde pazarcılara komisyon ücreti indirimi de sağlanacak.