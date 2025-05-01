Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında 43 kiloda Türkiye şampiyonu olan Eda Nur Tümer'i ödüllendirdi.

Nayman, 25-30 Nisan'da Rize'de düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye birinciliği elde eden Tümer'i makamında kabul etti.

Ziyarette Tümer'i tebrik eden Nayman, genç sporcuyu altınla ödüllendirdi. Gençlerin spora yönelmesi gerektiğini belirten Nayman, "Gençlerimizin sporda başarılar kazanması bizim için büyük mutluluk. Eda Nur Tümer gibi azimli ve disiplinli gençlerin her zaman destekçisiyiz." dedi.

Sporcu Eda Nur Tümer ise ödül ve ilgi için teşekkür ederek, "Bu başarıyı ilçeme armağan ediyorum. Daha büyük hedeflerim var, çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.