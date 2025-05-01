Antalya’da yapılacak olan U 17 Uluslararası Zafer Turnuvası ve Şampiyonlar turnuvalarında Çorum’dan 12 güreşci minderde madalya mücadelesi verecek.

2-4 Mayıs tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan U 17 Uluslararası Zafer Turnuvası serbest güreş milli takımında Çorum Belediyespor kulübünden 45 kiloda Yakup Kıçık, 48 kiloda Yusuf İltaş, 55 kiloda Harun Kaplan, 55 kiloda Osman Kaplan, 60 kiloda Yakup Çöl ve 92 kiloda Muhamet Furkan Bulut ile Milli Eğitimspor kulübünden 48 kiloda Yusuf Eren Koçak, 51 kiloda Berat Veli Körpeş ve 55 kiloda Eren Yalçın milli takımda mücadele edecekler.

Aynı şampiyonada grekoromen güreş müsabakalarında ise 51 kiloda Batuhan Kayar ve 55 kiloda Utku İlbars mücadele edecek.

6-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan U 20 Uluslararası Şampiyonlar turnuvasında ise Çorum Belediyespor’dan 63 kiloda Samet Gayretli milli takımda mücadele edecek.

Antalya’da yapılan bu turnuvalarda Avrupa Şampiyonası milli takımının oluşturulmasında çok büyük önem taşıdığı belirtilerek güreşçilerin turnuvalarda gösterecekleri performansa göre milli takıma alınacağı öğrenildi.