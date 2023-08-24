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MURAT KARASU

Son kararname ile Çorum’un iki ilçesine kaymakam atandı. Nevşehir Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız Boğazkale Kaymakamlığına, Konya Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ise İskilip Kaymakamlığına getirildi.

Öte yandan, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu Adıyaman Sincik Kaymakamı, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış Elazığ Maden Kaymakamı, Laçin Kaymakamı Pınar Ayaz Artvin Kemalpaşa Kaymakamı, Dodurga Kaymakamı Göktuğ Kaan Ayaz Artvin Valiliği Hudut Mülki İdare Amiri ve İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi oldu.