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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) önceki dönem İl Başkanı Arslan Kaynar Belediye Meclisi Üyeliği önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan ise İl Genel Meclisi Üyeliği için partilerinden aday adayı oldular.

Arslan Kaynar ile Ertuğrul Onan aday adaylığı başvuru evraklarını MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’a teslim ettiler.

Uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisinde siyasi hayatını sürdürdüğünü kaydeden Ertuğrul Onan, MHP İl Genel Meclisi Aday Adayı olarak müracaatta bulunduğunu ve aday gösterildiği takdirde Çorum’u hak ettiği yere eriştirmeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Gayesinin Çorum’u sürdürülebilir bir hizmet ilkesi ile tarihi ve doğal dokusunu koruyarak, devletin kaynaklarını halkın yaşam kalitesini arttırmak için eşit ve adaletli olarak, sorumluluk bilinci içinde dağıtarak, yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık ve verimli yönetim anlayışı ile sunmak olduğunu dile getirdi.

Aday adaylığı başvurusunu yapan Arslan Kaynar ile Ertuğrul Onan, daha sonra ilk olarak Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Orhan Tosik’i ziyaret etti.

Ziyarete Ülke ve Turan coğrafyasının genel durumu, gençliğe yönelik geliştirilen politikalar, milli birlik ve milli değerler üzerine bir süre sohbet edildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ise Kaynar ve Onan’a aday adaylığı süreçlerinin hayırlı olması dileyerek başarılar diledi.