Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak bir teşekkür mesajı yayımladı.

TBMM’de Çorum’un da söz hakkı olacağını belirten Kayrıcı, “Çorum'un hak ettiği payı alması için yılmadan mücadele edeceğiz” dedi.

Seçim sürecinde az zamanda çok çalışarak, sıkmadık el bırakmadıklarını, Çorumluların da teveccüh göstererek kendisini yeniden milletvekili seçtiğini ifade eden Kayrıcı, “Ülkemizin ateşle sınandığı bu günlerde milletimiz bizi göreve davet etti, sorumluluk yükledi. “Önce ülkem ve milletim" şiarından şaşmadan ülkemizin felahı milletimizin refahı için gece gündüz çalışacağımızdan şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Çorum için gece-gündüz demeden çalışacağının altını çizen Kayrıcı, “Bugünden itibaren artık TBMM kürsüsünde Çorum'un da söz hakkı olacak, Çorum'umuz da devletimizin imkanlarından hak ettiği payı alacak. Bunun için yılmadan mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘AZ ZAMANDA ÇOK ÇALIŞTIK’

Vahit Kayrıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi: “14 Mayıs genel seçimlerinde; yüce Allah'ın izni, siz değerli hemşehrilerimizin teveccühleri ile milletvekili seçilmek bizlere tekrar nasip oldu. Önceki gün itibariyle mazbatamızı alarak fiilen görevimize başlamış bulunuyoruz. Az zamanda çok çalıştık, gayret bizden Tevfik Allah'tan dedik, şehrimizde sıkılmadık el bırakmadık.

‘ÜLKENİN FELAHI, MİLLETİN REFAHI İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

Ülkemizin ateşle sınandığı bu günlerde milletimiz bizi göreve davet etti, sorumluluk yükledi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle mazi ile ati arasında köprü olacağız. Ecdadımızın bizlere mirası olan bu muazzez vatanı bizler de gelecek nesillere bir çakıl taşını dahi zayi etmeden bırakmanın çabasındayız.

"Önce ülkem ve milletim" şiarından şaşmadan ülkemizin felahı milletimizin refahı için gece gündüz çalışacağımızdan şüpheniz olmasın. Bugünden itibaren artık TBMM kürsüsünde Çorum'un da söz hakkı olacak, Çorum'umuz da devletimizin imkanlarından hak ettiği payı alacak. Bunun için yılmadan mücadele edeceğiz.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIM

Sizler bize güvendiniz biz de sizlerin desteğiyle Çorum için gece gündüz çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz. Sefer bizden zafer Allah'tandır. Bu mukaddes vazife için bizi görevlendirdiği için Allah-u Teâla’ya sonsuz hamd-i senalar diliyor; bizleri çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.”

(Haber Merkezi)