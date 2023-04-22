Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Sungurlu’nun köylerini ziyaret ederek, hem bayramlaştı hem de 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Seçim çalışmalarını Ramazan Bayramı'nda da yoğun bir tempoda sürdüren Vahit Kayrıcı, bayramın ilk gününde Sungurlu’ya bağlı bazı köyleri ziyaret etti.

Kayrıcı, ilk ziyaretini Tuğcu köyüne yaptı. Tuğculularla hasbihal eden Kayrıcı, hem bayramlarınını tebrik etti hem de 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanlığında Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, milletvekilliğinde de MHP’ye oy vermelerini istedi.

Ardından Tirkeş Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinleyen Kayrıcı’nın bir sonraki durağı ise Bozyayla Köyü oldu.

Kavşut’ta yüzlerce kişi tarafından karşılanan Kayrıcı, gösterilen ilgi ve alakadan çok memnun kalırken, “Çorum için varız, Çorum ve Çorumlular için çalışacağız” dedi.

Kayrıcı daha sonra Çadırhöyük, Kuşçalı ve Tokullu, Çavuşçu ve Yörüklü köylerini ziyaret etti.

Köy ziyaretlerinde yapılacak olan seçimlerin öneminden bahseden Vahit Kayrıcı, “Bu nedenle sandığa gittiğinizde elinizi vicdanınıza koyarak düşünmeniz gereken bir seçim. Ülkemizin kaosa sürüklenmemesi için Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmemiz lazım. Bunun yanında TBMM’de MHP’nin de güçlü şekilde temsil edilebilmesi için de oy verirken tercihinizi MHP’den yana kullanmasını istiyorum” diye konuştu.

Köylülerde Kayrıcı’ya kendilerini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ettiler.