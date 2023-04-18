MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallelerinde çay ocağı ve kahvehaneleri gezdi. Kayrıcı, ziyaretlerde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de partisine destek istedi.

MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bölgedeki çay ocağı, kahvehane ve açık bulunan işyerlerini ziyaret ederek, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar da Kayrıcı’ya başarılar dileyerek destek sözü verdiler.

Kayrıcı’ya ziyaretlerde MHP Merkez ilçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Belediye Meclis Üyeleri Selim Güloğlu, Halil İbrahim Sönmez, Bilal Armutlu ve teşkilatı yöneticileri eşlik etti.

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimlerinin önemine değinen Kayrıcı, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de partisi MHP’ye oy istedi.

İttifaklarla ilgili de değerlendirme yapan Kayrıcı, “Cumhur İttifakı birlik ve beraberliğimizin, dirlik ve düzenimizin temin edicisi ve teminatıdır. Huzurumuzun bekçisidir. Kimi zaman derdimizin ortağı, kimi zaman sorunlarımızın çözüm noktasıdır” dedi.

Millet İttifakı’nın ise terör örgütünün desteğini arkasına alarak seçime gittiğini, seçilmeleri halinde başta Öcalan ve Demirtaş olmak üzere teröristlere özgürlük vaatlerinde bulunulduğunu ileri süren Kayrıcı, vatandaşlardan sandığa gittiğinde bu durumu göz önünde bulundurarak karar vermelerini istedi.

Türkiye’de yaşanan önemli gelişmelerin devam edebilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi, mecliste de MHP’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesine ihtiyacın olduğuna vurgu yapan Kayrıcı, “Bir oy Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, bir oy da MHP’ye verin” diyerek destek talep etti.