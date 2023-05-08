MURAT ÇETİN

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, köy ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için destek istedi.

Seçim çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, esnaf ve köy ziyaretlerinde bulundu.

Ayakkabıcılar Arastası’nı gezen Kayrıcı, esnafa hayırlı işler dileyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP’ye destek istedi.

Pazar günü ise köylerde yağmur ve şükür duası ile kahvehane toplantılarına katılan Kayrıcı, vatandaşın MHP’ye olan ilgisine teşekkür etti.

Bu seçimin Türkiye’nin geleceği açısından varlık-yokluk seçimi olduğunun altını çizen Kayrıcı, özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızı ülkemizin başta savunma sanayi, teknolojik yatırımlarının tamamlanması ve bölgemizde yıldız ülke haline gelmemiz için mutlaka bir dönem daha seçilmesi lazım. Eğer, Cumhurbaşkanımızı seçemezsek, buradan benim veya başka bir partiden bir arkadaşımızın milletvekili olmasının pek de bir anlamı yok. O nedenle önceliğimiz Cumhurbaşkanımızı seçmek olmalı, milletvekilliği ikinci planda tutulmalıdır.”

Kayrıcı, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden seçilmesi ve kendisinin de milletvekili olması halinde ise, Çorum’un makus talihini yenerek, hak ettiği yatırım ve hizmetlerin getirilmesi için gayret göstereceğini de sözlerine ekledi.