Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum FK’ya önemli bir destek daha sağlama sözü verdi. Kayrıcı, Menemenspor galibiyetine de 500 bin lira prim sözü verdi.

Şampiyonluğa giden Çorum Futbol Kulübü’nün en büyük destekçilerinden biri olan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, ilk olarak İnegölspor galibiyetine 50 bin TL galibiyet primi vermişti. Ardından Düzcespor galibiyetine de 100 bin TL prim veren Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, şampiyonluk primi olarak da 1 milyon lira vaat etmişti.

Kayrıcı, en yakın rakibinin 6 puan önünde son 3 haftaya giren Çorum FK’ya doping etkisi yaratacak bir söz daha verdi.

Pazar günü deplasmanda oynanacak olan Menemenspor maçı galibiyeti için de 500 bin lira prim vereceğini açıklayan Vahit Kayrıcı, Çorum FK’nın şampiyonluğa ulaşması için maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapacağını dile getirdi.

Kayrıcı’nın 500 bin lira Menemenspor maçına vereceği primle birlikte Çorum FK’ya verdiği ve vaat ettiği toplam prim miktarı 1 milyon 650 bin TL’ye ulaşmış oldu.