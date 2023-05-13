Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, seçim çalışmalarını Sungurlu’da tamamladı.



Yarın yapılacak olan seçimlere iddialı bir şekilde hazırlanan MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, son programını doğup büyüdüğü Sungurlu’da gerçekleştirdi.





Kayrıcı, İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan çok sayıda hemşehrisi ile “Birlik ve beraberlik” yürüyüşü yaptı.



Yürüyüşe MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Milletvekili Adayları Ahmet Kurtbaş ve Mete Çakı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, partili belediye başkanları, ilçe başkaları, oda başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Partililer, ellerinde Türk bayrakları ve MHP bayraklarını sallayarak yürürken Kayrıcı da ilçe halkını selamladı.



Yürüyüş sonrası hemşehrilerine seslenen Kayrıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP'ye destek istedi.



(Haber Merkezi)