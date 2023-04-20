YÜKSEL BASAR

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP)Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, İskiliplilerin yıllardır bitirilmesi için talepte bulunduğu İskilip-Tosya yolunu bitirme sözü vererek, “Yolun temelini 2000 yılında biz atmıştık. 23 yılda bir metre bile mesafe alınamamış, Allah nasip eder de milletvekili seçilirsem, yarım kalan işimizi tamamlayacağız inşallah” dedi.

İSKİLİPLİLER EN ÖNEMLİ 3 TALEPLERİNİ İLETTİ

Vahit Kayrıcı, seçim çalışmaları kapsamında İskilip’i ziyaret etti. Ziyarette İskilipliler Kayrıcı’ya talep olarak Tosya yolu, Meslek Yüksekokulu inşaatı ve Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili konuları iletildi.

İskilip ziyaretlerinde konuşma yapan Kayrıcı, Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a milletvekilliğinde ise MHP’ye oy istedi.

Erdoğan’ın mutlaka kazanmasının gerektiğinin altını çizen Kayrıcı, “Cumhurbaşkanımızı seçmezsek, bizim mecliste olmamızın çok fazla bir önemi yok. Biz istediklerimizi almamız için mevcut hükümetin devam ediyor olması lazım” dedi.

‘TEMELİNİ BİZ ATTIK, BİTİRMEKTE BİZE NASİP OLACAK İNŞALLAH’

İskilip sorunlarını çok iyi bildiğinin altını çizen Kayrıcı, talepler arasında yer alan Tosya yolunun temelini 2000 yılında kendilerinin attığını hatırlatarak, “Aradan geçen 23 yıllık sürede maalesef ki bir metre bile çalışma yapılmamış. Burada çalışma yapılmamasının suçlusu İskilipli değil. Seçerek gönderdiklerimizin hizmeti ve yatırımı alma becerisini gösterememesidir. Bu yolun İskilip için ne derece önemli olduğunu biliyorum. Size söz veriyorum, Tosya yolunu bitirmekte bize nasip olacak. Yarım kalan işimizi Allah’ın izniyle biz bitireceğiz” şeklinde konuştu.

‘YÜKSEKOKULUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’

İlçede yarım kalan ve yapımı adeta yılan hikayesine dönem Meslek Yüksekokulu binası ile ilgili de yeni gelişmeler olduğunu söyleyen Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde bu konuda atılan tüm adımları yakından takip edeceğini vurguladı.

‘İSKİLİP’E OSB’Yİ MUTLAKA KAZANDIRACAĞIZ’

Konuşmasında 2000’li yılların başında Sungurlu’ya Organize sanayi Bölgesi’ni çok kısa bir süre içerisinde kazandırırken yaşadıklarını anlatan Kayrıcı, İskilip’te de Organize Sanayi Bölgesi kurulması ile ilgili Belediye Başkanı Ali Sülük öncülüğünde atılan adımları desteklediğini belirtti.

‘BİZİ MECLİSE GÜÇLÜ GÖNDERİN’

İlçeye OSB’yi mutlaka kazandıracaklarını ifade eden Kayrıcı, “Bundan adınız gibi emin olunuz. Artık belediye başkanlarınız başka ilin milletvekilleriyle bakanlıkların kapısını çalmasını istemiyorsanız bizi meclise güçlü gönderin. Çünkü bizim geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır” açıklamasında bulundu.” açıklamasında bulundu.